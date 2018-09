Onze opinie: "Macron, engel in vrije val" Jan Segers

05 september 2018

00u00 0

Als een reddende engel daalde hij in de lente van vorig jaar neer over Frankrijk. Niet eens 40 was Emmanuel Macron toen hij met de steun van twee op de drie Fransen het Elysée binnenschreed. Links noch rechts was hij, rood noch blauw, politicus hors catégorie en vastbesloten om - allons enfants de la patrie - zijn amechtige vaderland met enige vertraging alsnog naar de 21ste eeuw te leiden. Nieuwlichter. Beeldenstormer. Onorthodox, tot in het echtelijk bed toe, naast een veel oudere première dame. Hij, Macron, zou de overheid weer doen draaien en La République En Marche zetten. Een dik jaar later staat die republiek in 'marche arrière' en is de engel in vrije val. President Macron is vandaag minder populair dan president Hollande vijf jaar geleden. Faut le faire.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN