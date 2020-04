Exclusief voor abonnees Onze opinie. Laten we het collectief toegeven: we hebben dit fout ingeschat Jan Segers

04 april 2020

05u00 0

Eén op de tienduizend Belgen is de voorbije weken gestorven aan Covid-19. Is dat veel? Omgerekend in verdriet: ja. Het betekent dat zowat elke kleine Vlaamse gemeente nu haar eigen coronadode heeft. Omgezet in een percentage: nee. Een sterftecijfer van 0,01 % oogt al geruststellender in het besef dat veruit de meeste overledenen hoogbejaarden zijn wier levensverwachting door hun leeftijd en hun andere kwalen hoe dan ook beperkt was. In verloren levensjaren blijft de tol van dit virus beperkt. Dat klinkt harder dan bedoeld, maar de statistieken zijn wat ze zijn.

