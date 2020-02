Exclusief voor abonnees Onze opinie. Koen Geens is een bovengemiddelde CD&V’er. Een vos, slimmer en sluwer dan zijn soortgenoten Jan Segers

04 februari 2020

05u01 0

'Wat ik ervan begrijp', zo luidt de titel van het boek dat Koen Geens vorig jaar schreef. Het zijn bespiegelingen voorbij de waan van de dag. Geens onderscheidt in dat boek twee soorten politici. Enerzijds de egels, die altijd rechtdoor trippelen. Anderzijds de vossen, die omzichtig zigzaggend op hun doel afgaan. De gemiddelde CD&V-politicus is meer vos dan egel, en Koen Geens is een bovengemiddelde CD&V'er. Een vos dus, slimmer en sluwer dan zijn soortgenoten. 'Of de politiek een egel of een vos nodig heeft, hangt af van de omstandigheden', zei hij daarover in onze krant. 'Winston Churchill was een egel en maar goed ook: dát was wat Europa nodig had op de drempel van de Tweede Wereldoorlog. Maar doorgaans raak je in de politiek verder met wat vossenbloed.' Wellicht dachten ze daar op het Paleis ook zo over. En vestigt de koning nu zijn hoop op de vos in Koen Geens.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Koen Geens

politiek