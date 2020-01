Exclusief voor abonnees Onze opinie. Ja, de beelden uit China doen je even schrikken, maar paniek is niet nodig Jan Segers

25 januari 2020

00u00 0

Alsof je niet alleen Londen, maar ook Parijs, Berlijn, Madrid en Rome in een handomdraai zou afsluiten van de buitenwereld. Indrukwekkend is het hoe China de broeihaarden en de uitbraak van het nieuwe coronavirus heeft ingedamd. Zeggen dat de preventieve maatregelen drastisch zijn, is een 'onderdrijving'. Net als zeggen dat de Chinezen haast maken met hun curatieve opvang. Als zij erin slagen om in tien dagen een nieuw ziekenhuis uit de grond te stampen én operationeel te maken, waarom hebben wij dan tien jaar nodig om Oosterweel te klaren?

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis