Exclusief voor abonnees Onze opinie. Is Joachim Coens de redder of de doodgraver van CD&V? Jan Segers

07 december 2019

00u00

Bron: Het Laatste Nieuws 0

Veilige handen zijn het waarin de Vlaamse christendemocraten hun lot hebben gelegd. Die van Joachim Coens. Vertrouwde handen zijn dat. De aloude achterban is gerustgesteld. Maar precies in die vertrouwdheid schuilt het gevaar van Coens als nieuwe partijvoorzitter. Want als de CD&V van morgen te sterk lijkt op die van gisteren, dan is de partij overmorgen dood en wordt ze in 2024 ten grave gedragen. Is Joachim Coens de redder van de Vlaamse christendemocratie? Of wordt hij er de doodgraver van? Het voordeel van de twijfel is hem gegund.

