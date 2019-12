Exclusief voor abonnees Onze opinie. Ik betrap mezelf: de donderpreek die ik van David Attenborough (93) accepteer, pik ik niet van Greta Thunberg (16)

Jan Segers

28 december 2019

Wat een geweldig kerstcadeau is dat. 'Seven worlds, one planet', de nieuwste BBC-reeks natuurdocumentaires onder auspiciën van de nu 93-jarige David Attenborough, nog tot 1 januari te genieten op Canvas. Zeven afleveringen, één voor elk continent, waarin de planeet in al haar overweldigende pracht wordt getoond als nooit tevoren. Als vanouds is Sir David uw gids en uw verteller. Zijn stem klinkt breekbaar, maar het is niet zijn timbre dat verschilt van vorige documentaires. Wel zijn toon. Die is dwingender dan vroeger. Alsof er haast bij is. Niet alleen voor de man die voelt dat zijn jaren zijn geteld. Ook voor die zeven werelden en die ene planeet.

