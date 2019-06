Exclusief voor abonnees Onze opinie. “Het pleit voor CD&V dat de partij aan zelfbevraging doet. Helaas vertrouwt ze die toe aan 12 tweedeklassers, niet aan de toppers” Jan Segers

12 juni 2019

De kiezer heeft CD&V op 26 mei een draai om de oren gegeven. Of die verdiend was, daarover kun je van mening verschillen. Maar dat die pandoering nodig was om de partij eindelijk tot kritische zelfbevraging aan te zetten, dat staat vast. Het is met ongewone directheid dat CD&V gisteren een kerngroep bekendmaakte die zich moet buigen over de pijnpunten die de verkiezingen hebben blootgelegd: de positie van CD&V als redelijke middenpartij, de gespannen relatie met de christelijke zuil van vakbond, ziekenbond en onderwijskoepel, en het gebrek aan inspirerende boegbeelden, zeg maar aan toppolitici. CD&V heeft er geen op overschot, en zij die het zouden kúnnen worden, zitten vandaag nog altijd op de invallersbank of zijn op 26 mei niet eens verkozen. Geen partij voert een slechter personeelsbeleid.

