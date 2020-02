Exclusief voor abonnees Onze opinie. Het laatste oordeel Redactie

12 februari 2020

Laat haar dood niet vergeefs zijn geweest. Dat is de terechte vraag van de geliefden van Julie Van Espen. In een scherpe maar waardige open brief lijst de familie een reeks maatregelen op waarmee politiek en gerecht haar dood daar en toen hadden kunnen vermijden. Je kunt onmogelijk garanderen dat er nooit nog een nieuwe Julie komt. Maar je kunt als overheid het risico wel beperken. Dat doe je door anders om te gaan met seksueel geweld, door nieuwe accenten te leggen, nieuwe prioriteiten te stellen en nieuwe grenzen te bepalen in de beteugeling, de behandeling en de bestraffing ervan. En ja, daar is extra geld voor nodig. Veel geld dat de politiek tot dusver niet kon en wou vrijmaken - omdat het er niet is, tenzij je het weghaalt bij andere sectoren waar de nood helaas even hoog is.

