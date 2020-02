Exclusief voor abonnees Onze opinie. Hebben ze niets jongers, die Democraten? Jan Segers

13 februari 2020

00u00 0

Nooit was een Amerikaanse president bij het begin van zijn eerste ambtstermijn ouder dan Donald Trump. 70 was hij. 74 zal hij zijn als hij wordt herverkozen. Ook dat zou een record zijn. Leeftijd wordt dan een issue. Zelfs in de meest letterlijke zin: hoe lang heeft iemand van 74 nog te leven in goede gezondheid, fysiek en mentaal? Toch is de kans groot dat president Trump zal worden uitgedaagd door een Democraat die nog ouder is dan hij. Door 'Crazy Bernie' Sanders (78), de kwaaiige socialist van wie je je bij elke speech afvraagt of zijn hart de volgende tel nog haalt. Door 'Sleepy Joe' Biden (77), mocht die na de uppercuts in Iowa en New Hampshire alsnog uit zijn winterslaap ontwaken. Of door Mike Bloomberg (77), de multimediamiljardair. Het is vandaag weinig waarschijnlijk, maar wordt één van die drie president, dan woont er binnenkort zowaar een tachtiger in het Witte Huis. Niet gezond, denk ik (54) dan.

