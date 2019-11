Exclusief voor abonnees Onze opinie. Gwendolyn Rutten, de eerste vrouwelijke premier van België? Jan Segers

30 november 2019

Bron: Het Laatste Nieuws

Eénenvijftig volwaardige eerste ministers heeft België gekend sinds 1831. Allemaal mannen. Wordt de volgende eindelijk een vrouw? Die kans is nooit groter geweest dan nu, ook al valt er vandaag geen zinnig percentage op te kleven. Zo ja, dan zal die vrouw niet Sophie Wilmès heten, de stand-in van Charles Michel in lopende zaken. Dan zal ze Gwendolyn Rutten heten. Vlaamse liberale. 44 jaar. Burgemeester van Aarschot. Superieur intelligent, snel verstand. People manager bovendien. Anders slaag je er geen zeven jaar in om de rust te bewaren in een barak als de Open Vld, waar de haantjes een hogere borst opzetten dan elders. Alleen is die rust sinds de slechte uitslag van 26 mei verstoord. Meer zelfs, de jongste weken is het kot te klein en gonst het blauwe fabriekje van de animositeit. De reden? Gwendolyn Rutten mag dan in de omgang 'every inch a lady' zijn, als politica is ze een haantje. En kraait ze haar torenhoge ambities uit. Eerste minister, dat wil ze worden.

