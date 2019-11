Exclusief voor abonnees Onze opinie. Gelukkig gaat niet alles zo langzaam als onze regeringsvorming Frank Depoorter

22 november 2019

00u00

Bron: HLN 0

De vorming van een nieuwe federale regering mag dan een boemel der traagheid zijn, het parlement heeft dezer dagen meer weg van een op hol geslagen hogesnelheidstrein. Abortus van 12 naar 18 weken? Voorwaarts, doen! Euthanasie? Laten we er niet te lang meer over palaveren. Doen! Gewoon doen - dat klinkt niet toevallig nogal als een campagneslogan in de aanloop naar de recentste verkiezingen. De liberalen lopen van oudsher voorop in ethische debatten, maar deze week gaat het ineens wel erg hard. Met de progressieve standpunten in de meerderheid en de meer conservatieve krachten in de minderheid. Dat alles tegen de achtergrond van een land dat stilstaat, een land dat sinds 21 december 2018 - gisteren exact elf maanden geleden - kreunend overeind wordt gehouden door een regering in lopende zaken.

Als aanhanger van de parlementaire democratie kan je alleen maar toejuichen dat volksvertegenwoordigers hun rol invullen met een bevlogenheid die je behalve in ethische kwesties maar zelden ziet. Met een veelheid aan schakeringen, van zwart over vijftig soms verrassende tinten grijs naar wit. Verbaal vuurwerk in het halfrond, een botsing van ideeën waaruit straks hopelijk het licht geboren wordt. Zonder dat het debat bij voorbaat al is gesmoord door de ijzeren partijtucht die doorgaans regeert. Abortus en euthanasie, het levensbegin en het levenseinde: veel dichter kom je niet bij de essentie van wat het betekent om mens te zijn.

