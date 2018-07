Onze opinie: "Dit is letterlijk een regering van stilstand" Jan Segers

24 juli 2018

07u00 0 De Krant Fier op haar eigen daadkracht is de Vlaamse regering-Bourgeois met vakantie vertrokken naar waar het nog warmer is dan hier. Het is haar gegund. Wat ze op haar marathonvergadering heeft beslist, is geen lege doos, maar ook geen emballage cadeau.

De minister-president had het over een historisch pakket maatregelen. Historisch? Een man met de doorgaans trefzekere woordkeuze van Geert Bourgeois zou zuiniger moeten zijn met dergelijke omschrijvingen. Wie het woord historisch ijdel gebruikt, wekt lachlust op, meer dan hij respect afdwingt. Dat is jammer, in het geval van de eerbare politicus Bourgeois.

De lijn tussen gepaste trots en zelfgenoegzaamheid is dun. Dit is een Vlaamse regering die naar eigen zeggen vooruitdenkt. Vijf, tien, twintig, dertig jaar verder. In werkelijkheid moet die vooruitziendheid politiek uitstelgedrag maskeren. Veel van wat deze regering beslist, is vaag en vrijblijvend.



De veelheid van beslissingen die ze afkondigt voor volgende legislaturen is omgekeerd evenredig met het aantal hervormingen die ze heeft afgewerkt binnen haar eigen legislatuur. En die zeldzame keer dat ze toch iets directs afkondigt - een verbod op nieuwe stookolietanks - blijkt dat ze het fiat van de federale regering is vergeten te vragen. Dan voel je plaatsvervangende gêne.

