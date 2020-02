Exclusief voor abonnees Onze opinie: “De restregering bestuurt met de pretentie van een echte regering, maar niemand ligt er van wakker” Jan Segers

11 februari 2020

00u00 0

Bericht aan de bevolking. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin zit deze week de VN-Veiligheidsraad voor in New York. Philippe Qui? Mocht hij morgen naast u staan aan de kassa, u zou hem niet herkennen. Die Goffin dus - en nu moet u even volgen - is de vervanger van Didier Reynders. Reynders was minister van Buitenlandse Zaken in de regering-Michel. Na haar val is die regering-Michel een ontslagnemende minderheidsregering geworden met nog slechts 52 van de 150 zetels. Sinds de verkiezingen van 26 mei zijn dat er zelfs maar 38 op 150 meer. En sinds de vaandelvlucht van Charles Michel naar Europa heet die restregering de regering-Wilmès. Van die regering dus - de kruimels van wat ooit een brood was - is de heer Goffin minister van Buitenlandse Zaken. Excusez du peu. Maar dat blijkt dus ruimschoots te volstaan om de VN-Veiligheidsraad voor te zitten. Het Belgisch surrealisme als exportproduct.

