Onze opinie. De kracht van vermeerdering Isolde Van Den Eynde

24 september 2019

05u00 0 De Krant Wanneer een mens bijna 120 dagen tussen vier muren onderhandelt om een Vlaamse regering te vormen, kan het wat troebel voor de ogen worden. Dan kan het deugd doen om af en toe de benen te strekken, een frisse neus te halen en in de Dorpsstraat de temperatuur te meten. Over dit bijvoorbeeld: de Vlaamse regering uitbreiden tot tien ministers.

Met dat idee speelt N-VA. Plus één is dat tegenover de regering-Bourgeois. De twee argumenten van de Vlaamse parlementsvoorzitter Wilfried Vandaele? Argument één: er zijn bevoegdheden bijgekomen sinds de laatste staatshervorming. Argument twee: "We hebben al heel wat afgeslankt. Zoals de provincieraden en de schepencolleges. Misschien kunnen we een extra minister installeren en dan nog de kabinetten afslanken."

Qué? De zesde - en voorlopig laatste - staatshervorming dateert van 2011. De bevoegdheden zijn vandaag identiek als in 2014. Als een extra minister vijf jaar geleden niet nodig was, is dat vandaag evenmin het geval. En omdat er de voorbije jaren bespaard is op de overheid, is er budget voor een tiende minister? Als compensatie doen we het dan met minder adviseurs? Bart De Wever wil de Vlaamse overheid verder afslanken. De ambtenarij, maar ook de politiek. Hij wil minder Vlaamse volksvertegenwoordigers. Fusies tussen gemeenten. En de provincies op de schop. Een extra minister druist keihard in tegen al die ambities.

Die argumenten snijden dus geen hout, dit argument wel: een extra stoel lost een pittige personeelspuzzel voor Bart De Wever op. De kopstukken verdringen zich, de ministerposten slinken. Zeker als N-VA federaal aan wal blijft staan. In West- en Oost-Vlaanderen is het bovendien alle hens aan dek. Die provincies kregen een flink pak slaag op 26 mei, daar niemand uitspelen is electoraal dom. Maar dan is er geen plaats meer voor een tweede Antwerpenaar naast Jan Jambon. Dan valt de bijl voor Liesbeth Homans. Iedereen moest in de campagne naar het front, maar de strijd gaat de komende vijf jaar onverminderd hard verder. Om te vermijden dat Vlaams Belang écht Vlaanderens grootste wordt, moeten de Zweedse partijen niet alleen met een bulletproof akkoord buitenkomen, maar dan zijn er sterke ministers nodig. Alle spitsen op het veld. Is Liesbeth Homans dat nog wel?

Die vraag stelt meer dan één partijgenoot zich.

Is het evident voor een voorzitter? Neen. De machtigste politicus van Vlaanderen heeft het bovendien moeilijk om ouwe getrouwen teleur te stellen. Maar moet een voorzitter zich schikken naar de carrièregrillen van zijn mandatarissen? Nee, toch? Een voorzitter moet vooruitkijken. Want het zijn geen evidente tijden. Steeds meer Belgen keren de rug naar de politiek, populistische pleidooien winnen terrein. Het mes zetten in de kabinetten blijft niet kleven. Wie weet nog dat Homans, jawel, de voorbije jaren het mes zette in de Vlaamse ambtenarij? Een extra minister blijft wel hangen. 'De kracht van vermeerdering', hoort u de slogan al vanop de oppositiebanken? Beter een politicus teleurstellen dan Vlaanderen, Bart De Wever.

