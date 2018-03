ONZE OPINIE: "De KBVB verdient een nominatie voor de Arkprijs van het Vrije Woord" Damso maakt een plaat Frank Depoorter

08 maart 2018

11u00

Bron: Het Laatste Nieuws 0 De Krant Na zoveel dráken van WK-liedjes die de Rode Duivels in het verleden naar de wereldtitel moesten stuwen, was er nu al kritiek nog vóór de nieuwste wereld(beker)hit onze ether kon bevuilen. Straffe prestatie van Damso - ik kende hem tot voor kort niet eens. In Brussel, Wallonië en Frankrijk is de Congolese Belg een fenomeen, met een platenverkoop in de honderdduizenden, Spotify-streams in de tientallen miljoenen en volle zalen van Vorst Nationaal tot de Olympia in Parijs.

Ik heb even de moeite genomen om naar de artiest te luisteren. Niet dat ik een groot liefhebber van het rapgenre ben, maar Damso heeft catchy deuntjes en een lekkere flow. Zonder tekstvel versta ik niet de helft van wat hij zingt, maar sommige lyrics blijken dus pornografisch en vooral ook vrouwonvriendelijk. De Vrouwenraad boos, minister Demir indien niet bevoegd dan toch misnoegd, de sponsors ongerust over imagoschade en de voetbalbond onder druk. In die mate dat Damso als ambassadeur gemuilkorfd diende nog voor iemand een noot van het nummer 'Human' had gehoord.

Gelukkig ging dat feest der censuur niet door. Nooit gedacht dat ik het ooit zou zeggen, maar de KBVB verdient een nominatie voor de Arkprijs van het Vrije Woord. Want wat is het volgende?

