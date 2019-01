Onze opinie. ‘De grote verbinding’? Ga weg. Vanaf nu is het ‘BDW for president’ Dieter Dujardin

15 januari 2019

05u00 0 De Krant Antwerpen heeft op 1 januari dus een transmigrant als burgemeester gekregen. Eentje die nu nog wat op de Scheldekaaien rondhangt, maar plots weg zal zijn. Met in zijn ene achterzak de voorkeursstemmen van 76.702 Sinjoren als aandenken, en in de andere een ticket voor de boot naar Brussel.

'De grote verbinding'? Ga weg. Vanaf nu is het 'BDW for president'! Er zijn politici die allang tegen de muur gevlogen zouden zijn na de bochten die De Wever de laatste maanden heeft genomen, maar ook na deze nieuwste kronkel klinkt het bij zijn volgzame achterban alweer: 'Geniaal'. Niemand in de naoorlogse Belgische politiek kende een langere houdbaarheidsdatum dan die schuchtere doctorandus uit Deurne, in wie ooit maar weinigen een grote politieke toekomst zagen.

