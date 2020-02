Exclusief voor abonnees Onze opinie. De geest is uit de fles, de kiescampagne is begonnen Isolde Van Den Eynde

21 februari 2020

00u00 0

De Vlaamse socialisten trekken naar de markt met de vraag: 'Bent u de stilstand beu?' Ja, antwoordt sp.a. De partij is het ook beu. De aftrap van een kiescampagne? 'Tuttut', weerlegt voorzitter Conner Rousseau. De partij wil zich niet alleen laten zien wanneer er verkiezingen zijn. Daar valt weinig tegen in te brengen. Zich tonen aan de kiezer, luisteren naar wat er leeft, is dat niet 'part of the job'? Tijdens het gesprekje de kiezer een pamflet met rode speerpunten in de handen duwen: moet kunnen. Maar er was iets... juist: verkiezingen loeren wél om de hoek. Daarom wordt er ruchtbaarheid gegeven aan iets dat deel uitmaakt van het politieke takenpakket. Uiteraard is dit de aftrap van een campagne. De geest is uit de fles. Daarvoor moet je de markt van Sint-Niklaas niet bezoeken. Een blik op de sociale media van verschillende partijen zegt genoeg.

