Exclusief voor abonnees Onze opinie. Coronapatiënten moeten niet de pestlijders van de 21ste eeuw worden Isolde Van Den Eynde

06 maart 2020

Of we haar naam écht niet kunnen vermelden. Want binnenkort moet ze opnieuw naar school en ze wil niet dat haar medeleerlingen de rest van het jaar in een grote boog rond haar lopen. Ze wil niet gemeden worden als de pest. Ook haar moeder staat op anonimiteit. Als kleine zelfstandige dreigt ze inkomsten mis te lopen als de klanten weten dat zij en haar dochter besmet zijn door het coronavirus. Iemand doen getuigen over hoe ze de ziekte en de isolatie ervaren, is een huzarenstukje. Wie het toch doet, zoals het meisje in deze krant, doet het onder strikte voorwaarden die de identiteit verhullen. Of hoe sommige patiënten intussen meer schrik hebben van de mensen met angst voor het virus dan van het virus zelf.

