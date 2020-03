Exclusief voor abonnees Onze opinie. Corona slaat ook Afrika niet over. Daar staat op een mensenleven wel een prijs Jan Segers

24 maart 2020

05u04 0

Dat is het nadeel van met zijn allen in ons kot te blijven. Dat ons gezichtsveld van daaruit beperkt is tot de gevel of de weide aan de overkant. Dat we in al onze angst en fascinatie voor het virus niet verder kijken dan onze eigen perimeter en landsgrenzen, onze eigen sociale ongemakken en zakelijke kopbrekens, onze eigen voorraad toiletpapier en onze eigen dodenteller. Elke morgen vernemen we hoeveel doden er precies zijn bijgekomen en vergelijken we onze curve met die van Italië en Spanje. Als corona voorbij is, zal West-Europa exact weten hoeveel mensen waar zijn gestorven en hoe oud ze waren. En vooral: dat we het onmogelijke hebben gedaan om hen te redden, medisch, logistiek en financieel. Omdat een mensenleven bij ons geen prijs heeft - nog niet.

