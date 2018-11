Onze opinie. Bent u ook zo bang voor de PVDA in Zelzate? Noord-Korea aan Kanaal Gent-Terneuzen? En van Forza Ninove, bent u daar ook zo bang van? Loos alarm Jan Segers

13 november 2018

00u00 23 De Krant Onze editorialist Jan Segers heeft het in zijn opinie vandaag in onze krant over de heisa rond het extreemlinkse PVDA in Zelzate. U krijgt deze opinie vandaag uitzonderlijk gratis te lezen.

Ik weet niet hoe het met u zit, maar mij is het niet gelukt. Ik heb nochtans mijn best gedaan. Ik heb hun bestuursakkoord gelezen en hun kopman beluisterd, een huisarts die straks eerste schepen wordt, maar ik ben er niet in geslaagd om bang te worden bij de gedachte dat de communisten van de PVDA straks samen met de socialisten het dorp Zelzate gaan besturen.

Noord-Korea aan het Kanaal Gent-Terneuzen? Venezuela in Vlaanderen? Hou toch op. De verontwaardiging van Wouter Beke (CD&V), Gwendolyn Rutten (Open Vld) en Bart De Wever (N-VA) is theater, hopelijk, want als ze oprecht is, wordt ze pas echt zorgwekkend. Hoezo, cordon doorbroken? Bewaar uw hooggestemde principes voor uw eigen regeringswerk op Vlaams en federaal niveau, in plaats van uw morele banvloek uit te spreken over één vlek in Vlaanderen waar één inwoner op vier voor een weliswaar radicale, maar onschuldige, partij heeft gestemd - welgeteld 1.894 kiezers in Zelzate City. Dat zijn, op die ene dorpsgek na, heus niet allemaal mensen die betoverd zijn geraakt door de biografie van Jozef Stalin.

In een tijd waarin de klassieke sociaaldemocratie beschaamd is om gewoon links te zijn, heet je al snel uiterst links te zijn. Gevaarlijk links zelfs als je ervoor pleit om een habbekrats van de rijken en andere aandeelhouders af te pakken en dat te geven aan wie het beter kan gebruiken. Belastingverlaging voor zelfstandigen en familiebedrijven: dat is wat de PVDA in Zelzate van plan is. Middenstandsliberalisme, zowaar. Belastingverhoging voor de grote bedrijven: daar moet het van komen. Bij ArcelorMittal, vroeger Sidmar, davert de directiekamer op haar grondvesten - van het lachen, welteverstaan.

Twee op de vijf Ninovieters hebben voor D'haeseleer gestemd. Geef hen hun zin. Laat hem besturen. Op zijn minst is dat een boeiend experiment. Wie weet doet het de stad zelfs deugd. En is het niet zo, dan zal de schade nooit onherstelbaar zijn. Leve de lokale democratie, zonder nationale fatwa's.

Voor de PVDA tellen de kleintjes, menselijk en financieel. Twee schepenen minder: sympathieke besparing. Geen dienstwagen met tankkaart voor de burgemeester: kijk eens aan. Maar de armslag om nieuw beleid te voeren, blijft beperkt tot een briefje van 10 of 20 euro per inwoner. Daarmee creëer je geen andere en betere wereld. Daarmee breng je Het Systeem niet aan het wankelen en kantelen. Geert Asman, zo heet de sterke, ietwat schriele man van PVDA in Zelzate. Geneeskundige voor zijn volk. In hem schuilt geen nieuwe Hugo Chávez. Niet in radicalisme, niet in temperament, niet in buikomvang. Asman is de man die zijn volk een pilletje toedient, gratis weliswaar. Een placebo - blijkt het na zes jaar niet te baten, het zal wellicht ook niet geschaad hebben.

Waarom zo principieel en obligaat bang zijn voor de lokale democratie, ook als die niet naar links maar naar rechts neigt? Waarom panikeren mocht Vlaams Belanger Guy D'haeseleer alsnog de sjerp om zijn pens spannen? Als Zelzate niet Pyongyang aan het Kanaal is, wat zou Ninove dan Berchtesgaden aan de Dender zijn? Twee op de vijf Ninovieters hebben voor D'haeseleer gestemd. Geef hen hun zin. Laat hem besturen. Op zijn minst is dat een boeiend experiment. Wie weet doet het de stad zelfs deugd. En is het niet zo, dan zal de schade nooit onherstelbaar zijn. Leve de lokale democratie, zonder nationale fatwa's.

Communisme en fascisme zijn, zoals Bart De Wever zegt, het restafval van de vorige eeuw, met een dodentol die smeekt: dit nooit meer. Maar tot nader order zijn types als Geert Asman of Guy D'haeseleer daar niet schatplichtig aan, laat staan schuldig. Zolang ze binnen de wet blijven, staat het hen vrij om buiten de lijntjes te kleuren. Politiek is geen kleuterklas.