Exclusief voor abonnees Onze opinie. Begrotingstekort van België is even groot als overschot van Nederland. Epic fail Jan Segers

07 februari 2020

00u00 0

12 miljard. Zo veel geld zal de Belgische overheid dit jaar uitgeven dat ze eigenlijk niet heeft. Het tekort op de begroting - waarmee we in 2020 als het een beetje meezit Europees goud winnen - heeft de allure van een gapend gat, zo diep dat geen enkele partij nog de moed en de goesting heeft om het tegen 2024 te dichten. Dat is beschamend. Zes jaar geleden beloofde België nog aan Europa dat het tegen 2018 geen tekort maar een overschot zou hebben op zijn begroting. Wel, vandaag is het tekort van België even groot als het overschot van Nederland: 12 miljard. En neen, daar bestaan geen excuses voor, zelfs geen verzachtende omstandigheden. Epic fail.

