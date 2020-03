Exclusief voor abonnees Onze opinie. Arno had gelijk: “Ca fait moins peur de mourir à plusieurs” Alles went, zelfs corona Jan Segers

31 maart 2020

00u00 1

Waar is de tijd dat onze eerste coronadode nog groot nieuws was? Mogelijk worden we vandaag wakker met honderd nieuwe doden in België. Geen zes meer, geen vierendertig, geen achtenvijftig, geen negenenzeventig meer, maar honderd en drie pakweg. Waarna onze virologen zullen zeggen dat we op schema zitten. Dat we getuige zijn van een afname van de toename. Dat de curve aan het afvlakken is, misschien nog niet met het blote oog, maar toch. Honderd doden daags is nu even het nieuwe normaal. Niets om bang voor te zijn, laat staan om in paniek van te raken. Het is zoals Arno zong in pre-corona: 'Ca fait moins peur de mourir à plusieurs.' Als we dan toch moeten rouwen, laat het dan om voldoende doden tegelijk zijn. De wet van de grote getallen vlakt alles af. De curves. De emoties. De tranen. Alles went, als het maar lang genoeg aansleept. Zelfs de pest die corona heet.

