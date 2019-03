ONZE OPINIE. Als leraars echt een droomjob hebben, waarom haakt dan 1 op 4 leerkrachten op de lagere school binnen de vijf jaar af? Frank Depoorter

20 maart 2019

00u00 0 De Krant Frank Depoorter is hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws.

Het laat zich raden dat de nationale onderwijsstaking vandaag een succes wordt. Ze zijn boos, de circa 150.000 professionals aan wie we onze kinderen toevertrouwen in de kleuterklas, de lagere school of het secundair onderwijs. Onze leerkrachten hebben schoon genoeg van te veel besparingen en te weinig investeringen, te veel papierwerk en te weinig autonomie, te hoge werkdruk en te weinig waardering.

Maar hoe boos ook, ze staken slechts een half dagje - het is nu eenmaal woensdag. Bovendien zullen veel stakers vandaag ondanks alles hun lessen voor morgen voorbereiden of een toetsje van gisteren verbeteren. De leerkrachten die ik ken, en dat zijn er nogal wat, ken ik namelijk als gedreven, zelfs gepassioneerde idealisten. Geen van hen kijkt op een uurtje meer of minder en ook weekend- en vakantiewerk behoren standaard tot hun takenpakket.

De meeste leraars kunnen er nog altijd om lachen als ze voor de zoveelste keer moeten horen - louter als grapje, uiteraard - dat ze toch wel geluksvogels zijn met elk jaar zes maanden betaalde congé. Ha! Plus hun vaste benoeming. Haha! Om nog te zwijgen van hun riante pensioen. Hahaha! Al lachen veel leraars steeds groener, steeds zuurder.

De cijfers bevestigen dat. Als het echt zo is dat leraars een droomjob hebben, waarom haakt op de lagere school dan één startende leerkracht op de vier binnen de vijf jaar af? En in het middelbaar zelfs één op de twee? Waarom raken dan 1.500 vacatures niet ingevuld? Waarom staan dan noodgedwongen tienduizenden mensen zonder het juiste diploma voor een klas? Waarom kiezen dan steeds minder jongeren voor een lerarenopleiding? Waarom geven kersverse schooldirecteurs hun prestigieuze functie dan vaak nog sneller terug dan ze die aanvaard hebben?

Neen, aantrekkelijk lijkt het onderwijs vandaag niet als carrière-optie. Tegelijk heeft Vlaanderen tussen nu en 2024 jaarlijks 5.000 à 7.OOO nieuwe leerkrachten nodig. Vanzelf zal dat niet gaan. Er moet geïnvesteerd worden. In mensen, maar ook in infrastructuur. In kwaliteitscontrole, maar ook in autonomie voor de leraars. In zorgfuncties, maar ook in de kernopdracht van onderwijzend personeel.

Onze leerkrachten staken vandaag niet voor een hoger loon of een kortere werkweek. Ze staken omdat ze de job die ze met hart en ziel doen, ook goéd willen kunnen doen. De meesten zijn idealisten, en daarin schuilt ook het gevaar: een ontgoochelde idealist wordt een cynicus. En aan een cynicus wil je je schoolgangertjes écht niet toevertrouwen.