Onze opinie: "Als deze regering iets te verwijten valt, is het niet dat ze asociaal en hardvochtig is geweest, wel dat ze niet heeft waargemaakt wat ze had beloofd" Ceci n'est pas un accord Jan Segers

25 juli 2018

00u00 13

U zult er ongetwijfeld het glas op geheven hebben bij de barbecue op uw gele gazon. Want na de Vlaamse regering-Bourgeois, vorige zaterdag, heeft gisteren ook de federale regering-Michel haar zaligmakende zomerakkoord gepresenteerd. Het pleit voor de premier dat hij in tegenstelling tot de minister-president het woord 'historisch' niet in de mond nam - dat heeft hij al een keer of drie te veel gedaan, Charles Michel. Een coherent en structureel pakket aan maatregelen, zo noemde Michel het. Bedoeld om meer mensen aan het werk te krijgen, zoals zijn eigen MR en de N-VA dat graag wilden, maar omdat elke partij in zijn coalitie nu eenmaal zijn eigen trofeetje moet hebben: een deal over Arco voor CD&V en goedkopere telecomtarieven voor Open Vld. Verdeel en heers, of voor elk wat wils: het is, vlak bij de lokale verkiezingen en op tien maanden van de federale en regionale verkiezingen, de overlevingsstrategie van premier Michel. Uitgeregeerd is deze regering. Was het niet dat we de droogste zomer in 40 jaar beleven, je zou zeggen: uitgeregend.

Disclaimer: het moet gezegd dat de regering-Michel niet de kwaadste is van de voorbije decennia. Lang niet. Ze heeft een eerbare maar tot dusver vergeefse poging ondernomen om dit uitgezakte land - zelfgenoegzaam en defaitistisch, steeds dieper in de buik van het Europese peloton - op te stuwen in de vaart der volkeren. Ze heeft de bedrijven in de watten gelegd, werkende mensen een extra maandloon bezorgd en de belastingdruk verlaagd. Wie vijf jaar geleden oud, ziek of arm was, is vandaag niet slechter af dan toen. De regering-Michel als sociale horror? Alleen vakbondslui krijgen het uit hun strot. Als deze regering iets te verwijten valt, is het niet dat ze asociaal en hardvochtig is geweest, wel dat ze niet heeft waargemaakt wat ze had beloofd, in haar unieke Zweedse samenstelling: dat ze van de rommelige middenmoter België een spitsland, een gidsland zou maken. Jammerlijk dreigt ze daarin te mislukken. Daardoor biedt ze de antipolitiek munitie: centrumrechts of centrumlinks, wat maakt het uit, per slot van rekening? De kracht van verandering situeert zich achter de komma.

Ceci n'est pas un accord

Met twee verkiezingen in het vooruitzicht was dit zomerakkoord het laatste wapenfeit van de regering-Michel. Helaas. Vrij naar René Magritte: ceci n'est pas un accord. Veeleer een staakt-het-vuren. Ontdoe het akkoord van zijn ballast en blabla en wat rest zijn drie belangrijke vragen. Eén: krijgt dit land eindelijk zijn 135.000 vacatures ingevuld? Twee: raakt het gapende gat in de begroting tegen 2020 eindelijk gedempt? Drie: zien de door de christelijke werknemersbeweging bedrogen Arco-beleggers een deel van hun geld ooit nog terug? De eerlijkheid gebiedt deze regering te zeggen: we weten het zelf ook niet. Gisteren deed ze alsof. Alsof ze u dat kon garanderen. Argwaan is toegestaan.

Slabakkende begroting

Liefst 28 maatregelen heeft de regering genomen om meer werklozen aan de slag te krijgen. Voor u onder de indruk raakt: ruim de helft ervan zijn niet nieuw of zullen amper effect hebben. Met de andere helft wil Michel 12.500 vacatures ingevuld krijgen. Realistisch en toch ambitieus, klonk het gisteren. Je kunt je de vraag stellen wat er zo ambitieus is aan het streven om met zo veel maatregelen niet eens een tiende van de vacatures in te vullen. Daarmee zeg je in één adem dat je je neerlegt bij de negen op tien die nooit ingevuld zullen raken. Dat is één. Twee: de slabakkende begroting die maar niet in evenwicht geraakt. Als bij wonder heet het tekort eind 2019 - wanneer een volgende regering aan de macht zal zijn - nog slechts anderhalf miljard te bedragen. Zwarte magie is dat. Dat heeft minder met de edele kunst van staatshuishouding te maken dan met voodoo. Drie: de Arco-coöperanten - spaarders noemen ze zichzelf, beleggers worden ze door Europa genoemd - mogen volgens CD&V-vicepremier Peeters op beide oren slapen. Ze zullen deels vergoed worden. Die belofte zal standhouden tot na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Verder? Onzeker. Peeters maakt zich sterk dat de nieuwe deal de kritische toets van Europa doorstaat. Europa heeft al laten weten van niet. This is not a deal. Ceci n'est pas un accord. Deze regering doet alsof. Daar is ze inmiddels bedreven in - oefening baart kunst.

Dure eden

De zomerakkoordjes van de regeringen zijn geen verkiezingsreclame voor CD&V, Open Vld en N-VA. Kris Peeters zweert dure eden die zijn partij zuur te staan dreigen te komen. Bart Tommelein heeft met zijn verbod op stookolietanks de verdenking van politiek amateurisme op zich geladen - man, man, man. En de N-VA van Bart De Wever, waarmee trekt die straks naar de kiezer, eigenlijk? Vijf, desnoods tien jaar zwijgplicht over een zelfstandig Vlaanderen, begroting op drift, belastinggeld voor Arco, criminelen laten lopen, Vlaamse regelneverij, Belgique à papa etcetera: je zou voor minder schrikken als je voor de spiegel staat. Mocht de oppositie bestaan, ze had straks gewonnen spel.