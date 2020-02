Exclusief voor abonnees Onze opinie: Ai ai ai, Iowa Jan Segers

05 februari 2020

Met wat geluk weet u op het moment dat u dit leest eindelijk welke Amerikaanse Democraat de eerste voorverkiezingen in een lange reeks heeft gewonnen. Ai ai ai, Iowa. Je zou zweren dat het om een ontwikkelingsland als Puerto Rico ging, toch? Zo onbeholpen en chaotisch was de verwerking van de resultaten daar. De caucus zelf doet al voorhistorisch aan. Als dan ook de telling in het honderd loopt, kan in het Witte Huis het leedvermaak niet op en klinkt er hoongelach op vanuit Peking - amateurs, die Amerikanen. Wie er uiteindelijk in Iowa heeft gewonnen, doet er vandaag nog amper toe. Biden, Sanders, Warren of Buttigieg, ze staan nu met zijn allen te kijk als losers. And the winner is : Donald Trump.

