Onze opinie. 11 juli, valt er iets te vieren? Isolde Van Den Eynde

11 juli 2020

00u00 0

Deze week werd duidelijk dat wat we zelf doen, we niet per se beter doen. Zo voorziet een kreupele federale regering haar zorgpersoneel van een loonsverhoging voor Vlaanderen er de kans toe kreeg. Het is 11 juli vandaag, feestdag voor de Vlamingen, maar valt er iets te vieren? De Vlaamse regering miste de voorbije maanden veel kansen om in het federale gat te springen en als volwaardige regering krachtdadig te besturen. Alle filmpjes van staatsman Jan Jambon ten spijt.

