Onze mode wordt minder bloot 22 november 2018

00u00 0

De mode van deze winter telt opvallend veel stof: ruime pantalons, jurken tot op de grond, sjaaltjes. Welgekomen in deze koude, maar geen toeval: 'modest fashion', ingetogen kleding waarbij het lichaam bedekt wordt, is een trend. De outfits hangen in doorsneewinkels als Zara en Uniqlo (foto), maar zijn deels religieus geïnspireerd. Wordt ook mode voor niet-gelovigen, die in dezelfde ketens shoppen, daardoor meer 'bedekt'? "Mode is business. Als er vraag is naar zedige kleding, zal het aanbod volgen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN