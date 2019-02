Onze militairen krijgen al maanden geen brieven meer 04 februari 2019

Onze 70 Belgische militairen in Afghanistan moeten het al 2,5 maanden zonder post doen. Ze krijgen geen brieven meer van het thuisfront en kunnen ook zelf geen post sturen, meldt 'Het Nieuwsblad'. Defensie bevestigt dat er een probleem is en wil het zo snel mogelijk oplossen. Onder meer de nieuwjaarsbrieven die hun kinderen opstuurden, zijn nog altijd niet aangekomen. Volgens familie krijgen ze telkens te horen dat de vlucht is uitgesteld. In Afghanistan mogen enkel de C-130's landen, omdat die een raketafweersysteem hebben, en de negen Belgische toestellen zijn drukbezet, klinkt het. Defensie beklemtoont wel dat er altijd contact mogelijk is via Skype en sociale media. De Belgische militairen beschermen in Afghanistan de internationale luchthaven van Mazar-i-Sharif.

