Onze mannen in Rio tussen zelfzekere Brazilianen: "Let maar op, dat jullie straks niet huilen zoals Neymar" Dietert Bernaers en Benoit De Freine

06 juli 2018

06u00 0 De Krant Op weg naar de finale moeten de Rode Duivels voorbij de Goddelijke Kanaries van Brazilië. Hoe denken ze in het voetballand bij uitstek over hen? Boezemen Hazard en Lukaku de Brazilianen schrik in of moeten ze eens goed lachen met die 'kleine Belgen' die geloven dat ze de vijfvoudige wereldkampioen uit het WK kunnen knikkeren? Reporter Dietert Bernaers en fotograaf Benoit De Freine stellen op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro lichte zenuwachtigheid vast. "Jullie aanval is verdomd goed. Maar hier in Brazilië is voetbal religie. En Neymar is de zoon van God op aarde."

Copacabana, juli 2013. Een jaar voor het WK trekken we al een keertje naar het strand van Copacabana. Carolina Serapião heet ze, een naam als een zwoele samba. Niet alleen haar minuscule bikini springt meteen in het oog, ook haar afro. We tonen haar een foto van Marouane Fellaini en ze kirt van plezier. "Oh, kijk eens aan! Ik wist niet dat mijn broer de Belgische nationaliteit had." Nieuwsgierig bladert ze verder in onze map met foto's van de Gouden Generatie. "Knappe jongens, maar ik ken er werkelijk niémand van. Omdat rood mijn favoriete kleur is - kijk maar naar mijn bikinibroekje - kies ik deze hier, die met zijn rode haar. Hij heet Kevin, zeg je? Dat méén je niet? Enkele weken geleden heeft een zigeunerin mijn hand gelezen: ze vertelde me dat ik zou trouwen met een man die Kevin heet. Is die van jullie nog vrijgezel? Je brengt me toch in contact met hem, hé?"

Copacabana, juli 2018. We zijn vijf jaar, een WK en een EK verder. Tussen Carolina en Kevin is het niets geworden, maar ondertussen hebben de Brazilianen onze Gouden Generatie wel degelijk leren kennen. Waren het in 2013 nog hun looks die Copacabana in de ban hielden, dan zijn het nu hun dribbels en doelgerichtheid die in het voetballand bij uitstek voor kreten van bewondering zorgen.

