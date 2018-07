Onze mannen in Rio, tussen nerveuze Brazilianen Vanaf morgen 05 juli 2018

Als de Duivels hun zegetocht willen verderzetten, moeten ze voorbij Brazilië. Hoe denken ze in het voetballand bij uitstek over de Belgen? Reporter Dietert Bernaers en fotograaf Benoit De Freine reisden naar Rio de Janeiro en stellen lichte zenuwachtigheid vast. "Normaal zitten we voor elke match vol vertrouwen, maar die Belgen zijn verdomd goed", klinkt het op het strand van Copacabana. "We zijn echt bang dat er we morgenavond uit liggen." Morgen en zaterdag leest u uitgebreide reportages van onze mannen in Rio.

