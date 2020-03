Onze man in quarantaine: “Met z’n tweeën is plezanter dan alleen” Sven Spoormakers

05 maart 2020

05u43 10

Ik heb bezoek gekregen, ondanks het isolement. En blij dat ik ermee was. Voor u mij onverantwoordelijkheid verwijt: het was mijn hond, die net als de kinderen week-om-week bij mij woont. Ze was, net als de kinderen dus, bij mijn ex gebleven tijdens mijn quarantaine op doktersbevel.

Maar nu kwam ze dus langs. Lola was duidelijk blij, en helemaal niet geremd in haar liefdesbetuigingen door de mogelijke aanwezigheid van een vervelend virus. We hebben gezellig knuffelend over de mat gerold, terwijl de regen tegen de ramen kletterde. Toen mijn ex vroeg of de hond mocht komen, had ik even gegoogeld: kunnen honden virussen overbrengen? Nee, las ik. Het was Chris Dusauchoit die het allemaal uitlegde, ergens op een nieuwssite waar ze mijn vraag al hadden beantwoord. En dat is toch een expert, niet?

Alles peis en vree, dus. Tot ik op onze eigen website plots een stuk las over een met corona besmette hond in Hong Kong. Het beestje had blijkbaar het virus opgeraapt van zijn baasje. Lap. Er waren veel als’en en indien’en, maar soit, dan blijft ze maar bij mij. Met z’n tweeën in quarantaine is plezanter dan alleen. En bovendien, ik heb nog altijd geen koorts, maar dat wil niks zeggen. Want dat heb ik ook geleerd vandaag: een corona-zieke is het meest besmettelijk de dag vòòr de symptomen - koorts, hoesten, moeilijk ademhalen - zichtbaar worden.