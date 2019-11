Onze man bezoekt bioscoop en belwinkel van de koning: “Ik zie Filip hier niet met z'n kroost naar Frozen 2 komen kijken” LB

28 november 2019

05u00 0 De Krant Het is niet meteen de plek waar je koninklijk patrimonium verwacht. Hartje Matongé, waar vrouwen van Congolese afkomst urenlang hun haren laten invlechten in groezelige kapsalons, terwijl mannen buiten een jointje aan elkaar doorgeven, waar elke groentewinkel stapels bakbananen en maniokwortels uitstalt en waar je kleren kan kopen voor 25 euro per kilo. Dáár, in die wijk, liggen een bioscoop en een belwinkel die tot de waanzinnig uitgebreide Koninklijke Schenking behoren.

Volgens hun buurman, Lokman Sever van reisbureau Espace Voyages, worden de twee panden bijzonder goedkoop verhuurd. "Het gaat om contracten die al tientallen jaren lopen. De Marokkaanse uitbater van de gsm-winkel betaalt 1.500 euro huur aan Findimmo (een vastgoedkantoor in Waterloo, red.). Op de reguliere huurmarkt is dat het dubbele. En voor de cinema met vijf zalen wordt 3.000 euro betaald. Dat zou 10.000 euro moeten zijn."

De vrouw die Cinéma Vendôme uitbaat, zegt dat zij haar huur rechtstreeks aan de Koninklijke Schenking stort, maar wijst ons dan de deur. Dat haar publiek heel divers is, wil ze wel nog kwijt. Op het programma staan, naast het obligate 'Frozen 2', vooral kleine, kunstzinnige films. "Ik zie koning Filip daar niet met zijn kinderen naar 'Frozen 2 komen kijken", lacht Olivier aan de toog van café L'Apéro, vlak naast de bioscoop, de blik gericht op de tv die paardenraces toont. Olivier is een grijzige zestiger die de buurt goed kent. "Twintig jaar geleden was de helft van het huizenblok hier nog eigendom van de Schenking, maar koning Albert II heeft heel wat eigendommen verkocht omdat de koloniale erfenis hem dwarszat. Leopold II heeft zijn patrimonium destijds immers uitgebreid met de rijkdommen die hij in 'zijn' Congo had gestolen."

Als de Schenking ook de resterende gebouwen in de wijk kwijt wil, is er alvast één kandidaat-koper: Lokman Sever. In zijn reiswinkel wordt tot 70% van de vliegtickets van Brussels Airlines naar Afrikaanse bestemmingen geboekt. De Turk van de tweede generatie - die in Beringen opgroeide en vindt dat "in Vlaanderen alles beter draait dan in de rest van het land" - is intussen eigenaar van zowat de hele Galerie de la Porte de Namur. "Ik wil de gsm-winkel en de Vendôme best kopen. Want het is belachelijk, toch? De Belgische staat heeft geld nodig en de Koninklijke Schenking heeft tientallen gebouwen en terreinen in bezit. Waarom verkopen ze die niet? Want wat gebeurt er nu met de huurgelden die geïnd worden? Oplichting op z'n Belgisch, dat is het."