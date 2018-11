Onze lezertjes geven Lara haar allermooiste verjaardagscadeau: “Ik noem ze allemaal Nellie” Sabine Vermeiren

20 november 2018

00u00 3 De Krant Ze had gehoopt op één. Het werden er zeven. In Diest heeft Lara Boven (14) gisteren de verjaardag van haar leven gevierd. Kinderen die ze van haar noch pluim kent, schonken het autistische meisje na een oproep in deze krant haar állermooiste cadeau: zeven nieuwe knuffels, identiek dezelfde als haar tot op de draad versleten 'Nellie'.

In een gestipte doos met een grote strik errond: zo werden de 'Nellies' gisteravond afgeleverd bij Lara. Wat daaraan voorafging, was de mooiste, de meest hartverwarmende golf van menslievendheid in tijden. Eén en ander begon in de krant van afgelopen zaterdag. Daarin deed John Tiereliers uit Diest een oproep voor zijn autistische kleindochter, een guitige krullenbol die tevens ADHD heeft en een chromosoomafwijking zo uniek dat er maar één lotgenoot is met dezelfde afwijking. "Ik heb een wens", zei John. "Een nieuwe knuffel voor Lara." Niet zómaar een knuffel. Wel een exacte kopie van haar oude vertrouwde 'Nellie', die ze al koestert sinds ze klein is en geen dag kan missen, maar die al eindeloos vaak genaaid is en helemaal op het einde van z'n krachten is. Opa John had er heel Vlaanderen al voor rondgereden. Maar nergens had hij een 'Nellie' gevonden.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN