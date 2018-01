Onze journalist klopte Benneateau wel... 18 jaar geleden 19 januari 2018

Filip Dewulf, onze tennisverslaggever in Melbourne, zag met lede ogen aan hoe Goffin ten onder ging tegen de 36-jarige Benneteau. Een 'oude' Fransman zeg maar, die bij Dewulf nog een belletje deed rinkelen. Jawel, Dewulf stond in 2000 oog in oog met Benneteau, en deed het beter dan Goffin nu. Hij won tegen de toen piepjonge Benneteau in drie sets. "Het was in een Futures-toernooi in het Franse Grasse", aldus Dewulf. "Ik kwam terug uit blessure. Het was indoor gravel, dat lag me. Benneteau moet toen 18 jaar geweest zijn. Hij was een opkomend talent, speelde erg vlak en hard, met een goede opslag. Ik had tijd nodig om me aan te passen en verloor de eerste set met 5-7, daarna won ik met 6-2 en 6-1. Toch jammer dat Goffin het nu niet redde tegen hem." (BF)

