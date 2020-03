Onze hoofdredactie roept op: “Komaan mensen, blijf alsjeblieft thuis” Redactie

16 maart 2020

00u00 1111 De Krant Onze hoofdredactie lanceert een oproep aan iedereen die kan om vanaf vandaag thuis te blijven. “Het virus is hier en zal niet snel verdwijnen. En het is ons gedrag - dat van u en dat van mij - dat zal bepalen hoe snel de curves zullen stijgen. Doe dus alsjeblieft alles, maar dan ook echt álles, wat je kan om zoveel mogelijk thuis te blijven, en bij zo weinig mogelijk mensen te komen.”

“Ben je ziek? Blijf in uw kot", zo zei onze federale minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) nu exact 13 dagen geleden. Ze kreeg kritiek voor die uitspraak, omwille van de toon, die niet ernstig genoeg klonk, maar ook omwille van de maatregel, die niet drastisch genoeg was. Nog altijd heeft ze de uitspraak niet herhaald, zonder de 'Ben je ziek?'.

Terwijl alle wetenschappers vandaag duidelijk uitleggen dat iedereen - echt iedereen! - vanaf nu in zijn of haar kot moet blijven. En dat had vanaf donderdag al moeten gebeuren. Door die avond aan te kondigen dat alle restaurants en cafés pas 24 uur later dicht moesten heeft de regering van Sophie Wilmès (MR) - onze vervanger van de premier van de minderheidsregering in lopende zaken die gisteravond nog wat extra volmachten kreeg - zelf de rode loper voor lockdownfeestjes uitgerold. Door de meeste winkels enkel in het weekend te laten sluiten, creëerde iedereen die toen naast haar op de foto stond - van Jan Jambon (N-VA) tot Elio Di Rupo (PS) - de mogelijkheid om vandaag met z'n allen kasten te gaan kiezen in de Ikea of stepjes en trampolines te gaan testen in de Decathlon. Wij vragen iedereen, ook al mag het nog van onze overheid: doe het niet.

In heel veel dorpsstraten zullen mensen naar spoed moeten, en velen naar intensieve zorgen, waar voor hen geen plaats meer zal zijn en waar dokters de jongsten en de sterksten voorrang zullen moéten geven

Aan Maggie De Block en Sophie Wilmès, maar ook aan diegenen die vrijdagavond het begin van de lockdown gingen vieren, aan de jongens die we zaterdag samen zagen basketballen en aan de oma's en opa's die gisteren met de kleinkinderen naar zee gingen: besef toch dat het niet langer vijf voor twaalf is, het is ondertussen zeventien minuten na drie uur 's nachts. Het virus is hier en zal niet snel verdwijnen. In heel veel dorpsstraten zullen mensen naar spoed moeten, en velen naar intensieve zorgen, waar voor hen geen plaats meer zal zijn en waar dokters de jongsten en de sterksten voorrang zullen moéten geven. Er is daarom, meer dan ooit, nood aan staatsmanschap. Kan nu alsjeblieft de nieuwe Jean-Luc Dehaene opstaan die zegt: "De tocht is moeilijk, de gids ervaren"? Het maakt niet uit of het in lopende zaken of met een minder- of meerderheid is.

Dat geldt trouwens ook voor Europa. Toen Griekenland de hele eurozone in zijn val zou meetrekken, had je het gevoel dat Herman Van Rompuy dag en nacht bezig was met de redding van zijn continent. Vandaag zijn Charles Michel en Ursula Von der Leyen onzichtbaar. Er zijn géén Europese richtlijnen. Gevolg? Belgen gingen zaterdag over de grens in Nederland eten, drinken en shoppen, omdat daar alles wel nog open was. Waarom is er dan nog een unie, als elke lidstaat tijdens een dergelijke gigantische gezondheidscrisis en met grenzen die niet meer bestaan, gewoon zijn eigen ding mag doen?

Als er één ding is wat Vlamingen goed kunnen, is het elkaar helpen. Samen tegen corona betekent: zorgen voor je buren en je ouders, maar verder toch vooral in uw kot blijven. Ziek of niet ziek

De enige staatsmannen en -vrouwen van dit moment heten Marc Van Ranst, Erika Vlieghe, Herman Goossens, Philippe Devos of Wim Deraeve, de UGent-professor die gisteren op zijn Facebookpagina duidelijk maakte hoe snel de ziekte zich zal verspreiden als we nu nog bij elkaar komen. Het zijn zij die ons waarschuwen voor alle gevaren. Het zijn zij die ons in straffe taal duidelijk maken: stop met vrienden uitnodigen voor een etentje, stuur je kinderen als je kan niet meer naar de opvang maar zeker niet naar de grootouders, ga niet samen met 14 vrienden een ritje fietsen, en werk alsjeblief van thuis uit. Want het is ons gedrag - dat van u en dat van mij - dat zal bepalen hoe snel de curves zullen stijgen. Doe dus alsjeblief alles, maar dan ook echt álles, wat je kan om zoveel mogelijk thuis te blijven, en bij zo weinig weinig mogelijk mensen te komen.

Alleen zo helpen we elkaar. En als er één ding is wat Vlamingen goed kunnen, is het elkaar helpen. Samen tegen corona betekent: zorgen voor je buren en je ouders, maar verder toch vooral in uw kot blijven. Ziek of niet ziek.

De hoofdredactie van Het Laatste Nieuws

