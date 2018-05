ONZE GEZONDHEIDSZORG BECIJFERD 18 mei 2018

De uitgaven voor gezondheidszorg nemen

een stevige hap uit het overheidsbudget.

Daar tegenover staat uiteraard de uitgebrei-

de sociale bescherming waarvan de gemid-

delde Belg kan genieten. Al krijgt niet elke

vorm van gezondheidszorg een groot budget.

Mantelzorg is goed voor heel wat zorguren,

maar kost de overheid erg weinig geld.

Sociale bescherming is veruit de grootste uit-

gavenpost van de overheid, zo blijkt uit cijfers

van de Nationale Bank van België uit 2017.

Van de 224,45 miljard euro aan overheidsin-

komsten vloeide 110,09 miljard euro naar

uitgaven voor sociale bescherming. Denk

daarbij aan uitkeringen voor pensioenen,

ziekte- en invaliditeit, werkloosheid, maar

ook aan vervangingsinkomens voor loop-

baanonderbrekingen, arbeidsongevallen en

leeflonen. Daarnaast vallen hieronder ook de

sociale uitkeringen voor onder meer gezond-

heidszorg en kinderbijslag.

2.650 EURO PER BELG

De gezondheidszorg vertegenwoordigt uit-

gaven voor 30,10 miljard euro in de vorm van

uitkeringen voor geneeskundige verzorging.

Dat is 2.650 euro per Belg. Een jaar geleden

becijferde de krant De Tijd dat van elke 100

euro die de Belgische belastingbetaler betaalt

14,2 euro naar gezondheidszorg gaat.

GEEN APART BUDGET

VOOR MANTELZORG

Mantelzorg is een bevoegdheid van de ge-

meenschappen en dus ook van de Vlaamse

overheid. Die heeft er geen apart budget voor,

aldus het Vlaams mantelzorgplatform. De

overheid erkent wel zes mantelzorgvereni-

gingen die elk een jaarlijkse subsidie van

100.000 euro ontvangen. Ook het Vlaams

Expertisepunt Mantelzorg - dat kennis bun-

delt en deelt en inzet op sensibilisering -

krijgt een subsidie van 300.000 euro voor de

periode van 2017 tot 2019.

GEEN VLAAMSE OF FEDERALE PREMIE

Voor mantelzorgers zelf is er geen Vlaamse of

federale premie. Ze kunnen wel van onder-

steuning genieten zoals gezinszorg, kortver-

blijf, dagopvang en andere vormen van zoge-

naamde respijtzorg. Maar de mantel- en

thuiszorgpremie voor zwaar hulpbehoeven-

den van 130 euro per maand komt toe aan de

zorgvrager, niet aan de mantelzorger. Som-

mige gemeenten hebben wel een premie voor

mantelzorgers, maar vaak gaat het om een

laag bedrag.

ENORME ECONOMISCHE WAARDE

De vergrijzing en de vermaatschappelijking

van de zorg maken bijkomende budgetten

voor ondersteuning van mantelzorgers no-

dig, vindt het Vlaams mantelzorgplatform.

<<Er wordt meer inzet van de eigen omgeving

verwacht, waardoor de druk op de mantel-

zorgers verhoogt. Dit waardevol menselijk

kapitaal moet goed ondersteund worden.>>

Uit onderzoek van de UHasselt blijkt trou-

wens dat mantelzorg ook een enorme econo-

mische waarde heeft. Als alle uren die man-

telzorgers aan hulp spenderen zouden wor-

den betaald, dan betekent dat een jaarlijkse

kost van 11,38 miljard euro. Dat is bijna even-

veel als het volledige Vlaamse budget voor

welzijn, volksgezondheid en gezin (11,4 mil-

jard). Uit het ouderenzorgonderzoek van

Marc Elchardus blijkt dat mantelzorgers in

de ouderenzorg het werk van 121.000 VTE

verrichten. Dankzij de hulp van mantelzor-

gers worden er 71.000 rusthuisbedden uitge-

spaard.

