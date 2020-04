Exclusief voor abonnees Onze ex-sportmedewerker Willy Fransaert (76) overleden 20 april 2020

Donderdag is onze ex-sportmedewerker Willy Fransaert (76) overleden. Hij was tientallen jaren actief voor de krant en zette zich op zachtmoedige wijze met hart en ziel in om te berichten over uiteenlopende sportdisciplines. Enkele jaren geleden werd Willy gedwongen af te haken door gezondheidsproblemen. We bieden de familie onze deelneming aan.