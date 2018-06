Onze eigen 'Nainggolan' geeft zijn eigenzinnige kijk op het WK in 'Radja's World' SSL

13 juni 2018

00u00 0 De Krant Wat zou Radja Nainggolan vandaag van het vertrek van de Belgen naar Rusland vinden? Of straks, wanneer de Rode Duivels zonder hem tegen Panama, Tunesië en Engeland spelen, hoe analyseert hij die wedstrijden? Wanhoop niet langer: u krijgt het antwoord op hln.be.

Maar let goed op, want onder de gemillimeterde kop en getatoeëerde hals zit niét de echte Radja: het is acteur Ivan Pecnik die in de beste 'Tegen De Sterren Op'-traditie zegt wat de echte Radja had kunnen zeggen. "'Radja's World' wordt een vlog - een videoblog - vanuit zijn 'man cave': bij het vertrek vandaag als opwarmertje en dan voor alle wedstrijden van de Rode Duivels. Ook daags na de wedstrijden keert hij terug, met zijn commentaar bij de gebeurtenissen", zegt Pecnik.

Pecnik heeft, als Antwerpenaar, niet de minste moeite met de tongval van de voetballer. Met de tattoos daarentegen... "Ze zijn gelukkig verwijderbaar - zó groot is mijn toewijding niet dat ik een enorme roos in mijn nek wil laten tatoeëren. Al kost het mij elke keer weer een pak geschrob en geschuur - en veel ontsmettingsalcohol - om achteraf weer een beetje toonbaar buiten te komen. Mijn kapsel heb ik wél aangepast: hij heeft zijn hanenkam ingeruild voor een gemillimeterd kopje, en dat kan je met een pruik niet nabootsen. Maar goed, als de Belgen tot in de finale raken, vind ik het niet erg om tijdelijk met een voetbalkapsel rond te lopen", lacht Pecnik.