Onze Chef Voetbal ziet hoe Martínez 'Klein Spanje' boetseert: "Naïef? Misschien. Te steunen? Zeker" Stephan Keygnaert

05 juni 2018

00u00 2 De Krant Het is een keuze niet zonder gevaar. Roberto Martínez sterft liever in armoede met zijn eigen overtuiging dan te sterven in weelde met compromissen te sluiten. Zijn WK-selectie is een verzameling van bijna alleen maar speelse, leuke, goede voetballers. Een beetje 'klein Spanje', naar het voetbalhart van de bondscoach. Naïef? Misschien. Te steunen? Jazeker.

'Ednen Djanusai'. De genegenheid die Roberto Martínez heeft voor Adnan Januzaj klinkt zelfs door in de manier waarop hij de naam uitspreekt - zoals niemand anders hem uitspreekt, met een zware Engelse tongval. Januzaj is 'The Special One' voor Martínez.

"'Ednen' is sinds januari helemaal opengebloeid - als mens en als voetballer", aldus de bondscoach. Youri Tielemans haalde eveneens de selectie. Een 'Kleine Prins' in Monaco. "Youri is de toekomst van het Belgische voetbal", legde Martínez uit. "Pas eenentwintig jaar en toch al kapitein geweest van Anderlecht. Hij begrijpt de dynamiek van een kleedkamer, wat het betekent om voor de nationale ploeg uit te komen." Een duidelijke sneer naar u-weet-wel-wie.

