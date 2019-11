Exclusief voor abonnees Onze chef politiek ziet hoe België het “Italië aan de Noordzee” geworden is Jan Segers

16 november 2019

00u00 6

Een gelijkspel met Italië. Daar zou je met beide handen voor tekenen als het gaat om schoonheid en verfijning. Misschien zelfs als het om de Rode Duivels gaat. Maar niet als het gaat over het begrotingstekort. Niet als het gaat over wanbeheer of onbestuurbaarheid. En laat dat nu net de grootste gelijkenis zijn tussen België en Italië. Bijna een jaar heeft ons land geen regering meer. Het dobbert stuurloos rond in een poel van politieke onwil en publieke onverschilligheid. Elke dag een beetje meer wordt België het Italië aan de Noordzee, met inbegrip van de problemen en met aftrek van de charmes. Peccato!

