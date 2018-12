Onze berekening na kritiek van De Croo: val van regering kost ons zeker 1 miljard Lopende zaken = geen jobdeal en geen besparingen Dieter Dujardin

20 december 2018

00u00 3 De Krant Alexander De Croo (Open Vld) waarschuwt dat de begroting "met enkele miljarden" kan ontsporen nu het opstappen van N-VA tot het einde van de regering heeft geleid. Volgens onze berekeningen kan een stilstand zeker 1 miljard kosten. Als er tenminste een totale stilstand komt.

Vervroegde verkiezingen komen er hoogstwaarschijnlijk niet, maar de campagne is gisteren wel al volop begonnen. Dat de regering op een noodbegroting overschakelde omdat N-VA de gewone begroting vanuit de oppositie niet wou goedkeuren, is voor ontslagnemend minister van Financiën De Croo het sein om de voorhamer boven te halen. "De begroting zal in 2019 met enkele miljarden ontsporen. Afgesproken besparingen en nieuwe inkomsten kunnen niet gerealiseerd worden, nu we op voorlopige twaalfden overschakelen. De factuur is voor ons allemaal. En dat omdat N-VA iets wat ze zelf goedkeurde opeens niet meer goed vindt."

Uit onze berekeningen blijkt dat een totale politieke stilstand zeker 1 miljard kan kosten: 500 miljoen inkomsten uit de arbeidsdeal, 300 miljoen besparingen bij de departementen en 200 miljoen extra inkomsten uit de strijd tegen fiscale fraude. De Croo rekent daar nog een hele hoop technische correcties bij die het Monitoringcomité oplegde, maar daarvan is de uitkomst erg onzeker.

Sp.a en N-VA weerleggen de versie van De Croo fors. Volgens N-VA kunnen de arbeidsdeal en geplande besparingen nog altijd uitgevoerd worden via het parlement, als de regering in lopende zaken gaat. De partij legde daarvoor gisteren al wetsvoorstellen neer in de Kamer. Ook De Croo benadrukt dat de schade beperkt kan worden door geplande maatregelen toch uit te voeren.