Onyekuru terug, operatie voor Dauda 31 maart 2018

Opvallende aanwezige op Neerpede gisteren: Henry Onyekuru. De huurling van Everton zit in de laatste lijn van zijn revalidatie na zijn knieblessure en zal vanaf nu in Anderlecht trainen. Onyekuru hoopt binnen twee weken speelklaar te zijn: "Ik voel me goed, het kan snel gaan." Minder geluk had Momammed Dauda. De Ghanese spits, die met de ogen toe scoort bij de beloften, bezeerde zich na een botsing aan de kaak en moest een operatie ondergaan. Wellicht is hij twee weken out. Tot slot is het zeer de vraag of Boeckx (rug) en Kara (knie) in deze play-offs nog fit zullen geraken. Hun blessures zijn zeer complex. (PJC)