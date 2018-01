Onyekuru: "Ik hoop er tijdens de play-offs te staan" 23 januari 2018

De discussie stopt niet. Terwijl Anderlecht meent dat een operatie onvermijdbaar is, herhaalde Henry Onyekuru (20) gisteren dat hij niet onder het mes moet. "Het zag er aanvankelijk inderdaad slecht uit", aldus de Nigeriaan over zijn knieblessure op de website van zijn moederclub Everton. "Ik was dan ook heel ongerust, maar sinds ik in Engeland aan het revalideren ben, gaat het veel beter. De blessure is niet zo erg als we hadden gedacht. Normaal gezien zal ik het seizoen kunnen afmaken bij Anderlecht.

