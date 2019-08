Exclusief voor abonnees Onweerstaanbare dwang (deel 2): Patrick is net zijn grote liefde kwijt en redelijk dronken. En dan daagt zijn rivaal hem uit Erwin Verhoeven

19 augustus 2019

07u30

Bron: Content redactie 0 De Krant “Onweerstaanbare dwang.” Oftewel artikel ‘71’. Decennialang kende het juridische begrip een sluimerend bestaan in de rechtszaal. Tot Jef Vermassen er in 1977 — eerder toevallig - zijn eerste vrijspraak mee behaalde en er nadien menige Vlaamse jury mee inpakte. Onze gerechtsverslaggever Erwin Verhoeven blikt terug op de meest opvallende artikel 71-processen. Vandaag: de drie op een rij van Johan Platteau.

Meetjesland, midden jaren tachtig van vorige eeuw. Patrick (32) en Martin (22) raken bevriend. Ze zijn allebei actief in de autosector. Weliswaar niet met evenveel succes. Na een eerste faillissement baat Patrick D. een kwakkelend bedrijfje in occasiewagens uit. De schulden stapelen zich alweer fors op. Martin daarentegen timmert aan de weg als automechanieker. Hij staat op het punt de fiere baas te worden van een goed draaiende Nissan-garage. Nochtans is het de gesjeesde garagist die in de cafés altijd pochend het hoge woord voert. Over zijn 'zaken'. Over zijn liefdesleven. "Tien vrouwen aan iedere vinger van mijn hand." In werkelijkheid is hij een eenzame en wat bedeesde vrijgezel.

Wanneer in de loop van 1986 ene Pascale het pad van beide vrienden kruist, kiest die voor haar leeftijdsgenoot Martin en niet voor de tien jaar oudere en al kalende occassiehandelaar. In de zomer van 1987 trouwt het jonge koppel. In hun schaarse vrije tijd trekken Martin en Pascale steevast op met Patrick. Probleem is dat Pascale nogal van het flirterige type is. Zelfs nog voor haar huwelijk daagt ze de vriend van haar aanstaande echtgenoot graag uit. In april 1991 leidt dat tot het onvermijdelijke. Pascale vergezelt Patrick op een ritje naar Aartselaar om er een importwagen op te halen. Ze doet onderweg een 'Basic Instinct-je'. Meer is er niet nodig.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis