Onweersbuien

09 augustus 2018

Vandaag neemt de bewolking al snel toe vanuit het zuidwesten en in de loop van de ochtend meldt zich de eerste neerslag in de gebieden nabij de Franse grens. Vervolgens schuift de neerslag over het hele land. In het westen gaat het voornamelijk om perioden met regen, in het centrum en het oosten zijn het meer buien. Daar kan ook hevig onweer bij zijn. Het kwik komt een stuk lager uit dan de afgelopen dagen bij gemiddeld 22 graden en de wind waait zwak tot matig uit het oosten.

