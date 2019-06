Exclusief voor abonnees Onweerachtig HET WEER 04 juni 2019

00u00 0

Het wordt een zwoele, warme dag, met in het binnenland maxima die makkelijk 25 tot 27 graden halen. Aan zee is het minder warm, met hooguit 21 graden. Tijdens de ochtend is het op de meeste plaatsen vrij zonnig en droog. In de loop van de namiddag komen er enkele buien opzetten - de eerste reeks trekt over het westen van het land, later zijn er ook buien in het centrum van het land. In het oosten van ons land kan het nog vrij lang droog blijven en is het wachten tot de onweerswolken opbollen. Tegen het einde van de dag zijn er dan zowat overal hevige regenbuien mogelijk, met lokaal onweer.

