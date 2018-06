Onweer zorgt voor drukste ochtendspits van het jaar 01 juni 2018

De hevige regen en onweer hebben gisterochtend de drukste ochtendspits van het jaar veroorzaakt. Voor heel België was er een piek van 411 kilometer file - een record voor 2018, zo berichtte de verkeersredactie van de VRT. In Vlaanderen stond op het piekmoment, tussen 8 en 9 uur, 259 kilometer file - goed voor de op één na zwaarste ochtendspits dit jaar. Naast de normale problemen rond Brussel en Antwerpen was er ook verkeershinder op atypische plaatsen, aldus het Vlaams Verkeerscentrum. Bijvoorbeeld in de omgeving van Lummen en rond Gent was er meer file dan normaal - zo goed als allemaal te wijten aan de regen.