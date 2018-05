Onweer zet vooral straten blank 23 mei 2018

00u00 0

Op enkele plaatsen in Vlaanderen zijn gisteren hevige onweersbuien ontstaan die gepaard gingen met veel regen en lokaal hagel. Vooral in Limburg regende het hard. Omdat de kans op schade reëel was, trad op de middag het noodnummer 1722 voor niet-dringende brandweeroproepen in werking. Er kwamen meer dan 150 meldingen binnen, vooral uit de provincies Luik en Limburg.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN