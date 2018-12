Onverwachte winst voor TUI 14 december 2018

Het Duitse toerismeconcern TUI heeft voor het derde jaar op rij zijn winst met meer dan 10% zien aandikken. TUI realiseerde een brutobedrijfswinst van 1,147 miljard euro (+10,9%) en doet daarmee beter dan verwacht. De omzet steeg met 6,3% aan tot 19,5 miljard euro. Al bij al presteerde TUI heel behoorlijk en merkelijk beter dan de Britse concurrent Thomas Cook die onlangs nog een zwaar winstalarm uitstuurde. De Duitse groep heeft dat onder meer te danken aan zijn cruise- en hotelactiviteiten, die tegengewicht boden voor onderbrekingen in de luchtvaart en het warme zomerweer in Noord-Europa. Voor het lopende boekjaar rekent TUI op een gelijkaardige winstevolutie, ondanks de hevige concurrentie in de luchtvaart, de lagere consumentenbestedingen en de onzekerheid rond de brexit. (FrD)

