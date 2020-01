Exclusief voor abonnees Onverbeterlijke chauffeur krijgt levenslang alcoholslot 17 januari 2020

Een 50-jarige automobilist uit Lendelede heeft van de Kortrijkse politierechter een levenslang alcoholslot en een rijverbod van vijf jaar gekregen. In juni vorig jaar veroorzaakte Thijs D. een ongeval waarbij motorrijder Jean-Pierre Meyfroidt (56) omkwam. D. reed veel te snel, voerde een inhaalmanoeuvre over een volle witte lijn uit, was aan het spookrijden en bleek 1,42 promille alcohol in het bloed te hebben. De rechter oordeelde streng, omdat D. al vier keer betrapt werd op het rijden onder invloed en in totaal al acht veroordelingen voor verkeersinbreuken opliep. Als D. na vijf jaar opnieuw wil rijden, moet hij eerst slagen voor alle proeven en moet hij dus een alcoholslot installeren. Hij kreeg ook een voorwaardelijke celstraf van één jaar en een boete van 6.400 euro. (LSI)

